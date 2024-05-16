Россиянина заперли в комнате в аэропорту на три часа из-за ошибки в паспорте

Россиянина отказались пускать на рейс Azur Air в Анталью из-за ошибки в паспорте

Российского туриста отказались пускать на рейс авиакомпании Azur Air в Турцию из-за ошибки в паспорте. Об этом пишет портал 59.RU.

Инцидент произошел с жителем Перми Алексеем, который собирался вылететь в Анталью 16 мая. Пассажир прошел регистрацию, сдал багаж, но на посадку его не пустили.

Оказалось, что в графе места рождения у мужчины было указано «Ермь» вместо Перми. Россиянин пожаловался, что его заперли в комнате в аэропорту примерно на три часа, и он не понимает, что делать.

«Меня закрыли и не выпускают, я не могу выбраться в туалет даже, — рассказал пермяк. — И самолет улетел только что, а я сижу». Путешественник позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Ранее в Екатеринбурге 10-летнего путешественника не пустили в Дубай из-за ошибки в заграничном паспорте. Мальчик должен был поехать за границу вместе с мамой.

