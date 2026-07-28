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16:56, 28 июля 2026 (обновлено: 17:09, 28 июля 2026)Ценности

Названы самые модные кроссовки на осень

Vogue: Кроссовки на основе Nike Moon из 70-х и сатиновые кроссовки будут в тренде осенью
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Модные редакторы журнала Vogue назвали самые модные кроссовки на осень 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, в грядущем сезоне в тренде окажутся три фасона. Так, актуальны будут варианты, выполненные на основе Nike Moon, разработанных в 1970-х годах. В настоящее время бренд Nike модернизировал данные кроссовки, сохранив узкий силуэт и характерную рифленую подошву.

Кроме того, популярными станут вдохновленные ретростилем плоские тонкие кроссовки, которые облегают ногу. Подобные изделия включили в свои коллекции в том числе марки Chloe, Jacquemus и Gucci. Также в список вошли сатиновые кроссовки преимущественно пастельных оттенков с изящным силуэтом, отметили журналисты.

Ранее в июле также сообщалось, что популярные в 1970-х годах туфли вернутся в моду осенью 2026 года.

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