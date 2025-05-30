Жена Овечкина раскрыла планы хоккеиста

Шубская: Овечкин отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию

Анастасия Шубская, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашенгтон Кэпиталс» Александра Овечкина, раскрыла планы игрока. Ее слова приводит aif.ru.

Шубская напомнила, что у супруга контракт еще на один год. «Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — заявила она. При этом в «Вашингтоне» отметили, что решение о будущем Овечкина пока не принято.

Ранее Овечкин допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в «Динамо». Он является воспитанником московского клуба.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.