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19:12, 30 мая 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил возможность прихода Дзюбы в Госдуму

Тихонов: Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможность прихода футболиста Артема Дзюбы в Госдуму. Его слова приводит Legalbet.

По его мнению, спортсменам нечего делать в Госдуме. «Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, [олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана] Журова там уже состарилась», — заявил он.

Тихонов отметил, что закона о допинге нет и другие проблемы не решаются. «Да, они были олимпийцами, прекрасными спортсменами, но я не вижу, что они вносят новшества, что-то решают, а это нужно, чтобы быть в серьезной политике. Я категорически против, чтобы они просто сидели и нажимали кнопки», — резюмировал он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова задалась вопросом, что спортсмены могут делать в Госдуме. «Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым то, чем ты занимался всю жизнь», — поделилась она.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них, помимо Журовой, — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

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