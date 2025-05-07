Тренер Тарасова задалась вопросом, что спортсмены могут делать в Госдуме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о работе спортсменов в Госдуме. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова задалась вопросом, что спортсмены могут делать в Госдуме. «Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым, то, чем ты занимался всю жизнь. Странно, что у спортсменов нет такого желания», — заявила она.

Тренер отметила, что не видит никаких плюсов в том, что атлеты идут в политику. По ее словам, она никогда не хотела стать политиком.

В 2023-м Тарасова оценивала работу спортсменов в Госдуме. Она призналась, что не ощущает ее.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.