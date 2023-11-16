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16:31, 16 ноября 2023Спорт

Тарасова ответила на вопрос о работе в Госдуме

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что ей нечего делать в Госдуме

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о работе в Госдуме. Ее цитирует Sport24.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии», — заявила Тарасова. Она отметила, что для этого нужно желание работать на государство.

Также Тарасова оценила работу в Госдуме других спортсменов. По словам специалиста, она ее не ощущает. «Итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются», — заключила Тарасова.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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      Дарья Коршунова
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