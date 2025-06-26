Вышедший из колонии Ефремов отказался от двух вещей после освобождения

Актер Михаил Ефремов после выхода по УДО отказался от алкоголя и автомобиля

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы полностью отказался от алкоголя и не садится за руль автомобиля. Об этом пишет KP.RU.

По информации источника, сейчас Ефремов полностью сконцентрирован на своем здоровье, не пьет и не пользуется личным транспортом. Актер регулярно посещает храм, а недавно ездил на Троекуровское кладбище, где покоится его мать, народная артистка РСФСР Алла Покровская.

«Он на метро ездит, на транспорте, машины у него нет. Вчера на самокате приезжал. Крайне редко вижу его на улице», — сообщил собеседник издания.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года артист вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ранее режиссер Никита Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».