Стало известно о новом диагнозе 91-летнего отца Киркорова

91-летнему отцу Киркорова может понадобиться операция на сердце

Стало известно о диагнозе 91-летнего отца эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, певца Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Медики выявили у артиста стеноз аортального клапана, из-за чего Киркорову-старшему может потребоваться операция на сердце. Ситуацию осложняет застойная сердечная недостаточность певца — орган не справляется с перекачиванием крови, из-за чего у Киркорова развивается отдышка и быстрая утомляемость (именно с этими симптомами исполнитель и обратился в клинику).

Отмечается, что врачи обеспокоены состояние артиста — в прошлом году он уже переносил операцию на сердце, тогда ему установили кардиостимулятор. В этот раз исполнителю может понадобиться протезирование клапана, перед которым необходимо проконсультироваться с кардиохирургом. При этом сам Киркоров-старший заявлял, что планирует лечиться нетрадиционными методами.

Ранее появилась информация, что артист не долечил пневмонию и сбежал из больницы. Позже Бедрос Киркоров отреагировал на новость о своем побеге.