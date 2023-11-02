Стало известно о побеге Бедроса Киркорова из больницы

Shot: Бедрос Киркоров не долечил пневмонию и сбежал из больницы

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, не долечил пневмонию и сбежал из больницы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, артист обратился за медицинской помощью в первой половине октября с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Отмечается, что у него была диагностирована пневмония, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс. Врачи приняли решение оставить Киркорова-старшего на стационарном лечении.

После 17 проведенных в больнице дней певец принял решение покинуть учреждение. Shot добавляет, что он объяснил это желанием лечиться нетрадиционными методами под руководством личного врача. При этом врачи рекомендовали артисту продолжать антибактериальное лечение.

В конце октября сообщалось, что Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь. Отмечалось, что 91-летнему народному артисту России стало плохо дома рано утром — он начал задыхаться из-за приступа астмы и вызвал скорую помощь.