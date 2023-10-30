Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь
Отцу Киркорова потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы
Болгарскому, советскому и российскому эстрадному певцу Бедросу Киркорову, отцу исполнителя Филиппа Киркорова, потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, 91-летнему народному артисту России стало плохо дома рано утром — он начал задыхаться из-за приступа астмы и вызвал скорую помощь. Приехавшие на место медики оказали ему помощь, а также порекомендовали обращаться к врачам из поликлиники при повторном приступе.
В июле этого года Бедрос Киркоров рассказал о том, что оглох на одно ухо.
Ранее стало известно, что 83-летнюю советскую и российскую актрису Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней.