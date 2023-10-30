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10:34, 30 октября 2023Культура

Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

Отцу Киркорова потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Болгарскому, советскому и российскому эстрадному певцу Бедросу Киркорову, отцу исполнителя Филиппа Киркорова, потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, 91-летнему народному артисту России стало плохо дома рано утром — он начал задыхаться из-за приступа астмы и вызвал скорую помощь. Приехавшие на место медики оказали ему помощь, а также порекомендовали обращаться к врачам из поликлиники при повторном приступе.

В июле этого года Бедрос Киркоров рассказал о том, что оглох на одно ухо.

Ранее стало известно, что 83-летнюю советскую и российскую актрису Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней.

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      Анастасия Астахова
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