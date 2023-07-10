Отец Киркорова оглох на одно ухо

Отец Киркорова Бедрос оглох на одно ухо из-за радиации

Бедрос Киркоров в беседе с PROZVEZD рассказал, что у него начались проблемы со слухом из-за радиации.

Певец рассказал, что подвергся ей после установки кардиостимуляртора.

«Поэтому правильно делаете, что покупаете наушники. Они защищают от радиации. Но ими все равно нельзя слишком часто пользоваться», — отметил Киркоров.

Кроме того, отец поп-артиста пожаловался на боли в конечностях. По его словам, раньше он ходил с одной тростью, а сейчас с двумя, потому что так «гораздо проще передвигаться».

В апреле 90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни ради новой возлюбленной.