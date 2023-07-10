Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:24, 10 июля 2023Культура

Отец Киркорова оглох на одно ухо

Отец Киркорова Бедрос оглох на одно ухо из-за радиации
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бедрос Киркоров в беседе с PROZVEZD рассказал, что у него начались проблемы со слухом из-за радиации.

Певец рассказал, что подвергся ей после установки кардиостимуляртора.

«Поэтому правильно делаете, что покупаете наушники. Они защищают от радиации. Но ими все равно нельзя слишком часто пользоваться», — отметил Киркоров.

Кроме того, отец поп-артиста пожаловался на боли в конечностях. По его словам, раньше он ходил с одной тростью, а сейчас с двумя, потому что так «гораздо проще передвигаться».

В апреле 90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни ради новой возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В США понадеялись на принятие союзниками решения о кассетных боеприпасах

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

    Белый дом подтвердил планы Байдена встретиться с Эрдоганом

    Возбуждено дело об убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар»

    Отец Киркорова оглох на одно ухо

    В США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ

    Зеленский раскрыл главные требования Киева на предстоящем саммите НАТО

    В Британии объяснили решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

    В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости