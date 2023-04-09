Отец Киркорова решил развестись с женой после 26 лет брака

90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с женой после 26 лет совместной жизни

90-летний певец Бедрос Киркоров решил развестись с супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни ради новой возлюбленной. Информацию подтвердил сын артиста Филипп Киркоров, передает «Пятый канал».

Исполнитель порадовался за отца, который встретил любовь в преклонном возрасте. Киркоров назвал новую избранницу родителя красивой женщиной, подчеркнув, что они с отцом уважают личную жизнь друг друга.

По словам звезды, он рад, что рядом с отцом будет человек, который о нем позаботится.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — отметил Киркоров.

В феврале сообщалось, что Бедроса Киркорова госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие. Артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.