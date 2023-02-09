Отца Киркорова госпитализировали

Представитель Филиппа Киркорова Успенская сообщила, что его отца Бедроса госпитализировали

Певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, пишет РИА Новости.

Успенская добавила, что в настоящее время состояние артиста выясняют врачи.

О том, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.

31 января Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него наблюдались нарушения работы сердца, одышка и отеки. Тогда врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. За два месяца до госпитализации Киркорову установили кардиостимулятор.