Отца Киркорова госпитализировали
Певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, пишет РИА Новости.
Успенская добавила, что в настоящее время состояние артиста выясняют врачи.
О том, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.
31 января Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него наблюдались нарушения работы сердца, одышка и отеки. Тогда врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. За два месяца до госпитализации Киркорову установили кардиостимулятор.