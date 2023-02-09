Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:26, 9 февраля 2023Культура

Отца Киркорова госпитализировали

Представитель Филиппа Киркорова Успенская сообщила, что его отца Бедроса госпитализировали
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, пишет РИА Новости.

Успенская добавила, что в настоящее время состояние артиста выясняют врачи.

О том, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.

31 января Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него наблюдались нарушения работы сердца, одышка и отеки. Тогда врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. За два месяца до госпитализации Киркорову установили кардиостимулятор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч
Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» Эдгара Дега
Врач составил рейтинг главных суперфудов
В Китае оценили расследование Херша о «Северных потоках»
В ЕС захотели обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов
Роналду впервые оформил покер за «Аль-Наср»
Отца Киркорова госпитализировали
Россиян предостерегли от закусывания алкоголя некоторыми продуктами
Стало известно о взрывах в Харьковской области
Уразов объяснил свои слова о «других, лучших странах» после замечания Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.