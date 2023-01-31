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17:32, 31 января 2023Культура

Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии

Mash: отец Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован в среднетяжелом состоянии
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Отца Филиппа Киркорова, певца Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным Mash, у него наблюдаются нарушения работы сердца, одышка и отеки. Сообщается, что врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

Отмечается, что два месяца назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор.

В декабре прошлого года отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию одной из столичных клиник. До этого сообщалось, что Киркорова-старшего доставили в больницу. Утверждалось, что у него диагностировали пневмоторакс, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

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Варвара Кошечкина
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