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14:42, 7 декабря 2022Культура

В Москве госпитализировали отца Киркорова

Певца Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из московских больниц с пневмотораксом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве госпитализировали отца поп-исполнителя Филиппа Киркорова, певца Бедроса Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Артиста доставили в одну из московских больниц с пневмотораксом, который характеризуется паталогическим скоплением воздуха в плевральной полости и нарушением вентиляционной функции легких. Исполнителю вызвали скорую домой, после чего было принято решение отправить его в стационар.

Весной сообщалось, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. У артиста была диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Его направили на лечение в Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

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Евгений Шульгин
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