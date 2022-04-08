Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Певца Бедроса Киркорова госпитализировали в реанимацию из-за проблем с сердцем

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах.

У 89-летнего артиста диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Его направили на лечение в Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Информацию о госпитализации подтвердил представитель Филиппа Киркорова.

«Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется», — отметил представитель известного музыканта.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в 1932 году. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Обнародованы предварительные данные о численности населения России
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Россиянам дали совет насчет покупки долларов
В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций
Названы главные привычки долгожителей
Компания Dr. Oetker прекратит деятельность в России
Acer объявил об остановке деятельности в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.