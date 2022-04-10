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Бедрос Киркоров прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Эстрадный певец Бедрос Киркоров прокомментировал сообщения о причинах своей госпитализации
Начало событий в новости Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Слова артиста приводит «Звезда».

Ранее в отдельных СМИ утверждалось, что 89-летний исполнитель попал в больницу из-за тяжелых последствий коронавируса. «Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице, — кашель, давление», — рассказал Киркоров.

В пятницу, 8 апреля стало известно, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Его направили на лечение в Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Информацию о госпитализации подтвердил представитель Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В начале 1960-х годов он переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать вместе с различными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

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Сергей Равин
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