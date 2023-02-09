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13:47, 9 февраля 2023Культура

Отцу Киркорова вызвали скорую помощь

Mash: отцу Филиппа Киркорова Бедросу вызвали скорую помощь

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отцу Филиппа Киркорова, певцу Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыканту было сложно дышать, у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.

31 января сообщалось, что певца Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него наблюдались нарушения работы сердца, одышка и отеки. Тогда врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. За два месяца до госпитализации Киркорову установили кардиостимулятор.

Бедрос Киркоров (урожденный Крикорян) родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. Он учился на сапожника и пел в городском хоре, а позже — в военном ансамбле. В начале 1960-х годов исполнитель переехал в СССР и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе он начал выступать с разными оркестрами, у него вышло несколько грампластинок.

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Евгений Шульгин
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