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17:50, 2 ноября 2023Культура

Бедрос Киркоров отреагировал на слухи о побеге из больницы

Бедрос Киркоров заявил, что не сбегал из больницы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, отреагировал на слухи о побеге из больницы. Его слова приводит KP.RU.

Артист не ответил на вопрос журналиста о том, где он на данный момент находится. «Что я сбежал? Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении, я буду от них бегать, зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», — сказал он.

Директор Киркорова-старшего также подтвердил, что певец не сбегал из медицинского учреждения. «Он не сбегал, дома находится, а чем лечится, тем лечится, это его дело. Чувствует он себя хорошо», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что отец Филиппа Киркорова не долечил пневмонию и сбежал из больницы.

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      Варвара Кошечкина
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