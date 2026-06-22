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15:50, 22 июня 2026Экономика

Страна БРИКС купила российской рыбы на два с лишним миллиарда долларов

ГТУ КНР: Китай купил российских рыбы и морепродуктов на более чем 2 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За пять месяцев 2026 года экспорт российских рыбы и морепродуктов в Китай вырос в физическом выражении на 16 процентов и на 53 процента в денежном, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это, как сообщило «Прайм», подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.

Всего речь идет о поставках 672 000 тонн на 2,06 миллиарда долларов.

Что касается импорта рыбной продукции из Китая в Россию за тот же период, то он составил 43 тысячи тонн на 171 миллион долларов. По сравнению с январем-маем 2025 года поставки выросли на 7 процентов в весе и на 11 процентов в деньгах.

За пять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Южную Корею рыбы и морепродуктов на 418 миллионов долларов. Всего эта азиатская страна закупила 117 тысяч тонн данной продукции.

Экспорт российских крабов с января по май 2026 года оценили в 930 миллионов долларов.

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