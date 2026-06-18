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12:12, 18 июня 2026Экономика

Азиатская страна купила российской рыбы на сотни миллионов долларов

Рыбный союз: Экспорт рыбы и морепродуктов в Южную Корею достиг 418 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Shishkin.dv / Shutterstock / Fotodom

За пять месяцев 2026 года Россия поставила в Южную Корею рыбы и морепродуктов на 418 миллионов долларов. Эти данные аналитического центра Рыбного союза процитировало «Прайм».

По сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года экспорт вырос на 4 процента в натуральном выражении и на 12 процентов — в денежном. Всего Южная Корея закупила 117 тысяч тонн данной продукции.

За первые четыре месяца 2026 года экспорт российской рыбы и морепродуктов в Китай вырос на 13 процентов в физическом и на 46 процентов в денежном выражении. Речь идет о 550 тысячах тонн, за которые КНР заплатила 1,6 миллиарда долларов.

В I квартале 2026 года экспорт из России в Европейский союз свежемороженого филе минтая увеличился на 15 процентов в весе и на 25 процентов в стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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