Представитель звезды «Слова пацана» ответил на сообщения о психическом расстройстве актера

Менеджер актера Копейкина отказалась комментировать слухи о его биполярном расстройстве

PR-менеджер российского актера Славы Копейкина, известного по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Анастасия Миллер отказалась комментировать информацию о том, что артиста признали негодным к службе в армии. Ее слова приводит 360.ru.

«У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем», — заявила Миллер.

Представитель актера добавила, что в данный момент Копейкин работает над биографическим фильмом о рэпере Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко). По словам Миллер, расписание Славы заполнено на ближайшие два года.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 28-летнего Копейкина признали негодным к службе в армии из-за биполярного аффективного расстройства личности (БАР). Признаки заболевания якобы проявлялись у актера с подросткового возраста, однако он не обращался к специалистам.

