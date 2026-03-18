13:04, 18 марта 2026Культура

Назван исполнитель роли Басты в фильме о рэпере

Актер Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) в биографическом фильме о музыканте. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Атмосферы кино».

По словам рэпера, он заметил внешнее сходство, сравнив фото Копейкина и собственный снимок двадцатилетней давности. Кроме того, Баста назвал артиста приятным человеком и великолепным актером.

Копейкин подчеркнул, что его заинтересовала возможность показать Басту до того, как он стал известным музыкантом. «Для актера это вызов — сыграть современника, который дышит с нами одним воздухом. Я берусь за это, потому что мне интересно коснуться жизни человека такой величины», — подчеркнул он.

Известно, что картина расскажет о становлении Вакуленко в Ростове начала 2000-х. Съемки начнутся в ближайшее время.

Ранее Копейкин признался, что впал в депрессию после просмотра популярного американского сериала «Очень странные дела». Причиной стало его желание делать проект такого же уровня и отсутствие возможности.

