20:46, 25 февраля 2026

Звезда «Слова пацана» впал в депрессию из-за сериала «Очень странные дела»

Актер Слава Копейкин впал в депрессию, посмотрев сериал «Очень странные дела»
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что прошел через депрессивный эпизод. Об этом он рассказал в проекте Dreamcast.

По словам 27-летнего артиста, он впал в депрессию после просмотра популярного американского сериала «Очень странные дела», который выходил на стриминг-сервисе Netflix. Причиной стало его желание делать проект такого же уровня, но отсутствие возможности.

«Приехал на смену, смотрю и такой: что мы тут делаем? Когда вижу, как можно снимать, начинается в голове: это из-за нехватки денег или неумения, или из-за чего?» — поделился Копейкин.

Актер также предположил, что все дело в переходном периоде, в котором оказалось российское кинопроизводство. «По-старому нельзя, а по-новому — не научились», — добавил он.

Ранее Копейкин признался, что девушки бросают его из-за его нежелания причинять боль. По словам актера, обычно он тянул с расставанием до последнего и ждал, пока девушка сама примет решение, чтобы «не быть плохим».

