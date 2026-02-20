Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

Актер Слава Копейкин заявил, что встречался с девушками, пока они его не бросали

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что девушки бросают его из-за его нежелания причинять боль. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

По словам Копейкина, обычно в его жизни происходили ситуации, когда девушки бросали его, а не наоброот.

«Чаще бросали меня, потому что не хотел делать больно. Я до последнего тянул, понимаю, что уже и я не хочу, и человек не хочет. Тащил чемодан в надежде, что все исправится, а нужно было давно другой чемодан купить», — сообщил актер.

Он признался, что обычно не принимал решение сам, а ждал, пока девушка бросит его, чтобы «не быть плохим».

Ранее молодой актер Слава Копейкин рассказал о выполнении опасных трюков на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица».