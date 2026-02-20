Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:54, 20 февраля 2026Культура

Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

Актер Слава Копейкин заявил, что встречался с девушками, пока они его не бросали
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что девушки бросают его из-за его нежелания причинять боль. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

По словам Копейкина, обычно в его жизни происходили ситуации, когда девушки бросали его, а не наоброот.

«Чаще бросали меня, потому что не хотел делать больно. Я до последнего тянул, понимаю, что уже и я не хочу, и человек не хочет. Тащил чемодан в надежде, что все исправится, а нужно было давно другой чемодан купить», — сообщил актер.

Он признался, что обычно не принимал решение сам, а ждал, пока девушка бросит его, чтобы «не быть плохим».

Ранее молодой актер Слава Копейкин рассказал о выполнении опасных трюков на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры

    Назван усыпивший бдительность Зеленского накануне СВО чиновник

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok