15:25, 13 февраля 2026Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

Актер Слава Копейкин рассказал об опасных трюках на съемках фильма «Красавица»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Молодой актер Слава Копейкин, известный по роли в нашумевшем сериале «Слово пацана», рассказал о выполнении опасных трюков на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица». Его слова приводит издание kp.ru.

Артист рассказала, что на площадке картины было много настоящих животных — верблюд, олени, страусы. Слава признался, что любил их подкармливать, хотя страусам удалось его напугать.

«Один другому спину выклевывал, прямо до крови, до мяса все. Пришлось накрыть бушлатом, чтобы защитить. Так тот и бушлат начал клевать», — рассказал он.

Тигр же, напротив, растрогал Копейкина, так как тигренок Маруся была еще совсем маленькой. «Было классно с ней играть, она такая хорошая. А потом понимаешь, что это будет махина, которая может тебя сожрать», — добавил актер.

В 2024 году, спустя несколько месяце после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер признался в затяжной депрессии. Он признался, что целый год ему «просто не хотелось существовать»

