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14:45, 12 апреля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» признался в затяжной депрессии

Актер из «Слова пацана» Копейкин заявил, что год был в депрессии
Слава Копейкин

Слава Копейкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Вячеслав Копейкин признался в затяжной депрессии. Своей историей он поделился в YouTube-шоу «Справиться проще».

Артист рассказал, что целый год ему «просто не хотелось существовать». Я себя нормально чувствовал, только если выпивал, потому что это очень быстрый способ стать не собой. На сцене думал: "Меня сейчас не существует, есть другой человек". И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь», — рассказал Копейкин.

После получения диплома театрального вуза 25-летний актер обратился за профессиональной помощью и отказался от вредных привычек. «Пошел к психологу, начались с ним сессии, я стал больше читать, больше рефлексировать. Пил антидепрессанты, потом перестал. Это действительно очень сложная работа над собой», — поделился своим опытом Копейкин.

Ранее звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости.

ЖЗЛ
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