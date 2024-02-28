Звезда «Слова пацана» признался в алкогольной зависимости

Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

По словам 24-летнего артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное. «Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным, и меня вывели из состава, заменили», — вспомнил он.

Зулькарнаев пояснил, что запил на фоне расставания с возлюбленной. Сейчас актер сократил употребление алкоголя до двух раз в неделю. «Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю», — отметил он.

Ранее о борьбе с зависимостью рассказал звезда сериала «Бригада» Павел Майков. По словам актера, погружение в работу не помогло ему справиться с алкоголизмом.