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16:15, 28 февраля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» признался в алкогольной зависимости

Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости
Лев Зулькарнаев

Лев Зулькарнаев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

По словам 24-летнего артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное. «Однажды я напился и чуть не сорвал спектакль. Я пришел сильно пьяным, и меня вывели из состава, заменили», — вспомнил он.

Зулькарнаев пояснил, что запил на фоне расставания с возлюбленной. Сейчас актер сократил употребление алкоголя до двух раз в неделю. «Но полностью я не могу отказаться от него, потому что устаю», — отметил он.

Ранее о борьбе с зависимостью рассказал звезда сериала «Бригада» Павел Майков. По словам актера, погружение в работу не помогло ему справиться с алкоголизмом.

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      Мария Рюрикова
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