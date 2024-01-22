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15:31, 22 января 2024Культура

Звезда «Бригады» рассказал о борьбе с пагубными привычками

Актер Майков заявил, что побороть пагубную привычку можно только самостоятельно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Бригада» Павел Майков рассказал о борьбе с зависимостью. Его слова приводит «Пятый канал».

По мнению актера, вредные привычки могут быть связаны не только с алкоголем и курением, но и со спортом. «Артист — это тоже человек. Как человеку сохранить баланс? Надо оставаться человеком просто: надо много вопросов себе задавать, надо все время думать, соображать, размышлять, надо думать, кто ты есть, и кто есть другие вокруг тебя, вообще что происходит и что с этим миром не так», — сказал Майков.

Звезда «Бригады» предположил, что справиться с пагубными пристрастиями возможно только самостоятельно.

Майков также прокомментировал вопрос о способе бросить пить алкоголь, который упоминал в одном из интервью. Он подчеркнул, что погружение в работу не помогает избавиться от алкоголизма. «Это ерунда. Невозможно работать, чтобы не пить. Люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы. Я хочу пить — пью. А не хочу пить — не пью», — добавил артист.

Ранее звезда «Бригады» ответил на слухи об алкогольной зависимости. Артист признался, что начинал выпивать в периоды, когда ему нечем было заняться.

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      Варвара Кошечкина
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