Звезда «Бригады» ответил на слухи об алкогольной зависимости

Звезда «Бригады» Майков заявил, что начинает пить, если ему нечего делать

Российский актер и звезда сериала «Бригада» Павел Майков ответил на слухи об алкогольной зависимости. Его слова приводит Voice.

Артист признался, что начинал выпивать в периоды, когда ему нечем было заняться. «Мне сложно сидеть и ничего не делать. Иначе разными глупостями увлекаюсь — начинаю выпивать... Вообще, я мальчик хулиганистый. Меня, как ребенка, надо постоянно чем-то занимать, чтобы не появлялись дурацкие мысли», — признался Майков.

Он также отметил, что жаждущие выпить люди могут делать это даже во время работы, и рассказал, что пытался помочь своим коллегам побороть алкогольную зависимость, однако его действия не принесли результата.

«Всем, кому я старался помочь, становилось только хуже. Никто не сможет помочь справиться с пагубной привычкой, если вы сами этого не захотите», — поделился актер, отказавшись называть имена артистов, страдающих алкоголизмом.

Ранее Майков назвал Москву страшным городом и рассказал, как часто бывает в столице.