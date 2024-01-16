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14:28, 16 января 2024Культура

Звезда «Бригады» Майков назвал Москву страшным городом

Звезда «Бригады» Майков заявил, что редко бывает в «страшной» Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Бригада» Павел Майков рассказал о своем отношении к Москве. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru во время премьеры комедии «Танцуй, Селедка».

Артист назвал столицу «страшным» городом, а также признался, что редко бывает там, так как проживает в области. Он добавил, что если и посещает Москву, то передвигается только на автомобиле.

«Я вообще очень редко передвигаюсь по городу, живу за городом и в этот страшный город приезжаю очень редко. Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», — отметил Майков.

В ноябре прошлого года общественному деятелю и российскому актеру, известному по роли в сериале «Бригада», Денису Кирису вызвали скорую помощь в один из ресторанов Москвы.

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      Анастасия Астахова
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