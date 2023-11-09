Актеру из «Бригады» вызвали скорую в ресторане Москвы

Актера из «Бригады» Кириса откачали медики в одном из ресторанов Москвы

Общественному деятелю и российскому актеру, известному по роли в сериале «Бригада», Денису Кирису вызвали скорую помощь в один из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

49-летний артист выпил несколько бокалов с алкоголем в заведении «Живаго», после чего ему стало плохо. Сотрудники ресторана вызвали медиков, которые откачали актера на месте.

Денис Кирис получил известность, сыграв оперативника в «Бригаде», а также снявшись в таких проектах, как «Дикий-2», «Антикиллер» и «След». Является председателем независимого профсоюза актеров театра и кино, а с 2017 года членом Общественной палаты и заместителем председателя Комиссии по вопросам развития культуры.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта.