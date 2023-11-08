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15:03, 8 ноября 2023Культура

У худрука Малого театра парализовало левую сторону тела после инсульта

У худрука Малого театра Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта

Фото: «АГН Москва» / Globallookpress.com

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сейчас актер находится в реанимации, однако медики наблюдают положительную динамику в его состоянии — Соломин начал разборчиво говорить, а паралич может носить временный характер.

По данным канала, ситуацию осложняет тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз. Десять лет назад Соломину делали аортокоронарное шунтирование.

Об экстренной госпитализации Юрия Соломина стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки и упал. Скорую помощь вызвали очевидцы.

В больнице худруку Малого театра сделали компьютерную томографию, результаты которой подтвердили инсульт.

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      Анастасия Астахова
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