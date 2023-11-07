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11:45, 7 ноября 2023Культура

Худрука Малого театра поместили в реанимацию в тяжелом состоянии

Mash: у худрука Малого театра Соломина подтвердился инсульт, он в реанимации
Юрий Соломин

Юрий Соломин. Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина подтвердился инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, актера поместили в реанимационное отделение, он находится в стабильно тяжелом состоянии. В день госпитализации у Соломина закружилась голова, нарушилась речь и появилась слабость в левой руке. В больнице худруку Малого театра сделали компьютерную томографию (КТ), результаты которой подтвердили инсульт.

Состояние Соломина осложняет имеющаяся в анамнезе гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. Кроме того, десять лет назад артист перенес аортокоронарное шунтирование — операцию по восстановлению кровотока в артериях сердца.

О том, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки и упал. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства» и многих других. Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов. В фильмах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.

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      Варвара Кошечкина
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