Художественного руководителя Малого театра экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист РФ Юрий Соломин госпитализирован с подозрением на инсульт

Народного артиста РФ и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подробности состояния 88-летнего актера не раскрываются.

Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства» и многих других. Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов. В фильмах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.

Ранее сообщалось, что дочь советского режиссера Леонида Гайдая Оксану госпитализировали с желчнокаменной болезнью в хирургическое отделение одной из больниц Москвы.