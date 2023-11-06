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13:57, 6 ноября 2023Культура

Художественного руководителя Малого театра экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист РФ Юрий Соломин госпитализирован с подозрением на инсульт

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народного артиста РФ и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подробности состояния 88-летнего актера не раскрываются.

Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства» и многих других. Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов. В фильмах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.

Ранее сообщалось, что дочь советского режиссера Леонида Гайдая Оксану госпитализировали с желчнокаменной болезнью в хирургическое отделение одной из больниц Москвы.

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      Анастасия Астахова
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