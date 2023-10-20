Дочь Леонида Гайдая госпитализировали с желчнокаменной болезнью

Дочь режиссера Гайдая госпитализировали с желчнокаменной болезнью в Москве

Дочь советского режиссера Леонида Гайдая Оксану госпитализировали с желчнокаменной болезнью в хирургическое отделение одной из больниц Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что 67-летняя Гайдай прибывает в одноместной палате, в скором времени ей предстоит операция. Врачи планируют выписать пациентку уже через несколько дней. Другие подробности состояния здоровья дочери известного режиссера не приводятся.

Оксана Гайдай родилась в 1957 году в браке Леонида Гайдая с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой. Она работает экономистом.

Ранее стало известно, что российского актера Павла Баршака, которого госпитализировали после драки, выписали из больницы. Врачи пытались уговорить артиста остаться в медицинском учреждении, однако Баршак настоял на выписке.

