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11:15, 20 октября 2023Культура

Дочь Леонида Гайдая госпитализировали с желчнокаменной болезнью

Дочь режиссера Гайдая госпитализировали с желчнокаменной болезнью в Москве

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дочь советского режиссера Леонида Гайдая Оксану госпитализировали с желчнокаменной болезнью в хирургическое отделение одной из больниц Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что 67-летняя Гайдай прибывает в одноместной палате, в скором времени ей предстоит операция. Врачи планируют выписать пациентку уже через несколько дней. Другие подробности состояния здоровья дочери известного режиссера не приводятся.

Оксана Гайдай родилась в 1957 году в браке Леонида Гайдая с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой. Она работает экономистом.

Ранее стало известно, что российского актера Павла Баршака, которого госпитализировали после драки, выписали из больницы. Врачи пытались уговорить артиста остаться в медицинском учреждении, однако Баршак настоял на выписке.

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      Сергей Равин
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