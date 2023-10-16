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11:08, 16 октября 2023Культура

Избитого российского актера Баршака выписали из больницы

Избитого российского актера Павла Баршака выписали из больницы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского актера Павла Баршака, которого госпитализировали после драки, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, врачи пытались уговорить артиста остаться в медицинском учреждении, однако Баршак настоял на выписке и теперь будет восстанавливаться в поликлинике по месту жительства.

9 октября стало известно, что Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.

Позже врачи сообщили об ухудшении состояния избитого артиста. В результате компьютерной томографии (КТ) грудной клетки у него была выявлена отрицательная динамика.

Тогда актер находился в торакальном отделении больницы — у Баршака, помимо перелома ребер, были диагностированы гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости — прим. «Ленты.ру») и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости — прим. «Ленты.ру»).

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    Анастасия Астахова
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