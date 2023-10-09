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01:51, 9 октября 2023Культура

Российский актер попал в больницу с переломом ребер после драки

Актер Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер после драки
Павел Баршак

Павел Баршак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в ночь на воскресенье, 8 октября 42-летний актер находился в гостях у своей подруги, 32-летней Анастасии в доме на Нагорной улице. Около 4:00 к ним в квартиру через балконное окно залез знакомый девушки — 25-летний Александр Табаков. Между мужчинами началась драка, после которой Табаков вышел из квартиры тем же путем, что и пришел — через балкон.

Через несколько часов Баршак решил обратиться к медикам, его доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую травму груди и переломы ребер. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Павел Баршак стал известен после фильма Алексея Учителя «Прогулка». Также он снимался во многих фильмах и сериалах, в том числе «День выборов-2», «Питер FM», «Елки-2» и «Каменская».

Ранее популярный российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов рассказал о драке с актером Дмитрием Шаракоисом, известным по роли Бориса Левина в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ. Блогер рассказал, что драка произошла в московском клубе в 2014 году, где они вместе проводили время.

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