Российский актер попал в больницу с переломом ребер после драки

Актер Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер после драки

Российский актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в ночь на воскресенье, 8 октября 42-летний актер находился в гостях у своей подруги, 32-летней Анастасии в доме на Нагорной улице. Около 4:00 к ним в квартиру через балконное окно залез знакомый девушки — 25-летний Александр Табаков. Между мужчинами началась драка, после которой Табаков вышел из квартиры тем же путем, что и пришел — через балкон.

Через несколько часов Баршак решил обратиться к медикам, его доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую травму груди и переломы ребер. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Павел Баршак стал известен после фильма Алексея Учителя «Прогулка». Также он снимался во многих фильмах и сериалах, в том числе «День выборов-2», «Питер FM», «Елки-2» и «Каменская».

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