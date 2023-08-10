Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:58, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Российский блогер рассказал о драке с актером из популярного сериала ТНТ

Блогер Джарахов рассказал о драке с актером Шаракоисом из сериала ТНТ «Интерны»
Эльдар Джарахов

Эльдар Джарахов. Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Популярный российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов рассказал о драке с актером Дмитрием Шаракоисом, известным по роли Бориса Левина в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ. Подробностями он поделился в своем подкасте, доступном на YouTube.

Блогер рассказал, что драка с Шаракоисом произошла в московском клубе в 2014 году, где они вместе проводили время. «И ко мне подходит моя девушка и говорит, что он к ней катит. И в какой-то момент он начинает делать это на моих глазах», — вспомнил он. В течение вечера, как отметил Джарахов, Шаракоис не переставал оказывать внимание его девушке, после чего он ударил актера и началась драка.

В конце вечера, по словам Джарахова, Шаракоис снова подошел к нему и сильно ударил его в нос. Он также рассказал, что спустя неделю Шаракоис написал на него заявление в полицию. «Я написал ответное заявление, и все, эта история забывается. Но я часто думаю о Левине из "Интернов", потому что одна ноздря у меня до сих пор хуже дышит», — заключил инфлюенсер.

В 2020 году стало известно о том, что переехавший годом ранее из Москвы в Лондон актер Дмитрий Шаракоис работал там на стройке. После этого он устроился официантом в ресторан. Позже артист рассказывал о сотрудничестве с компанией Netflix. По его словам, он принял участие в озвучке фильма, где нужен был «английский язык, произнесенный русским человеком».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Российский блогер рассказал о драке с актером из популярного сериала ТНТ

    Криминального авторитета осудят за сбор денег с российских заключенных

    Россиянка провалилась с головой под воду в яму на дороге

    Во Львовской области демонтировали несколько памятников советским солдатам

    Врач оценила пользу промывания носа морской водой на отдыхе

    США подтвердили освобождение Ираном пятерых задержанных американцев

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости