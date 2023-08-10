Российский блогер рассказал о драке с актером из популярного сериала ТНТ

Блогер Джарахов рассказал о драке с актером Шаракоисом из сериала ТНТ «Интерны»

Популярный российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов рассказал о драке с актером Дмитрием Шаракоисом, известным по роли Бориса Левина в сериале «Интерны» на телеканале ТНТ. Подробностями он поделился в своем подкасте, доступном на YouTube.

Блогер рассказал, что драка с Шаракоисом произошла в московском клубе в 2014 году, где они вместе проводили время. «И ко мне подходит моя девушка и говорит, что он к ней катит. И в какой-то момент он начинает делать это на моих глазах», — вспомнил он. В течение вечера, как отметил Джарахов, Шаракоис не переставал оказывать внимание его девушке, после чего он ударил актера и началась драка.

В конце вечера, по словам Джарахова, Шаракоис снова подошел к нему и сильно ударил его в нос. Он также рассказал, что спустя неделю Шаракоис написал на него заявление в полицию. «Я написал ответное заявление, и все, эта история забывается. Но я часто думаю о Левине из "Интернов", потому что одна ноздря у меня до сих пор хуже дышит», — заключил инфлюенсер.

В 2020 году стало известно о том, что переехавший годом ранее из Москвы в Лондон актер Дмитрий Шаракоис работал там на стройке. После этого он устроился официантом в ресторан. Позже артист рассказывал о сотрудничестве с компанией Netflix. По его словам, он принял участие в озвучке фильма, где нужен был «английский язык, произнесенный русским человеком».