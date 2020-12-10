Актер сериала «Интерны» рассказал о карьере в Великобритании

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», рассказал о своей актерской карьере в Великобритании подписчикам на YouTube.

Артист поделился, что в поисках работы он отправил запросы в 95 британских агентств, три из которых ему ответили. При этом одно из агентств предложило Шаракоису эксклюзивный контракт. Переговоры длились 40 минут, после чего актер отправился на кастинг, где его тут же утвердили.

Шаракоис отметил, что кастинг прошел в феврале этого года, поэтому он успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.

Также артист рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix. По его словам, он принял участие в озвучке фильма, где нужен был «английский язык, произнесенный русским человеком». «Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно», — заключил Шаракоис.