Стали известны подробности состояния госпитализированного худрука Малого театра

Народный артист Юрий Соломин потерял сознание перед госпитализацией с инсультом

Стали известны подробности состояния народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который был экстренно госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 88-летний актер потерял сознание во время прогулки и упал. Скорую помощь вызвали очевидцы. К моменту приезда медиков на Спиридоньевский переулок Соломин пришел в себя. Оттуда он и был госпитализирован. Сейчас народный артист находится в больнице в тяжелом состоянии.

О том, что Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве стало известно в воскресенье, 6 ноября.

Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства» и многих других. Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов. В фильмах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.