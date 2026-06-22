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09:27, 22 июня 2026Культура

Звезду «Слова пацана» признали негодным к службе в армии из-за психического расстройства

Mash: Славу Копейкина признали негодным к службе в армии из-за биполярного расстройства
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российского актера Славу Копейкина, известного по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признали негодным к службе в армии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, у 28-летнего артиста диагностировали биполярное аффективное расстройство личности (БАР). Отмечается, что признаки заболевания проявлялись у Копейкина с подросткового возраста, однако он не обращался к специалистам. После приема антидепрессантов и отказа от алкоголя и запрещенных веществ актеру стало лучше, однако вскоре произошел новый сбой.

Сообщается, что диагноз звезде «Слова пацана» поставили после нескольких недель в психиатрической больнице. После получения повестки Копейкин прошел медкомиссию и вновь отправился на обследование, где ему диагностировали БАР в ремиссии.

Ранее Копейкин вспомнил о трудном финансовом периоде своей семьи. Артист сообщил, что в возрасте 15-16 лет был вынужден питаться один раз в день из-за нехватки денег. По словам Славы, тогда он относился к ситуации нормально и не считал положение бедственным, поскольку понимал, что тяжелое время пройдет.

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