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15:49, 22 июня 2026Россия

В России назвали отставку Стармера звонком для других европейских политиков

Сенатор Джабаров назвал отставку Стармера звонком для других европейских политиков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал отставку британского премьера Кира Стармера звонком для других европейских политиков. Его слова приводит РИА Новости.

«Это может стать первым звонком для всех европейских лидеров, которые в русофобском угаре, по-моему, потеряли уже чувство мира и чувство реальности», — обозначил Джабаров, оценив Стармера как «абсолютно среднего политика».

Сенатор также заявил о социальных проблемах в Британии, в том числе — в вопросах миграции и экономики. «Я думаю, что все проблемы у британцев только начинаются», — заключил он.

Ранее стало известно, что Стармер объявил королю Карлу III, что принял решение об уходе со своей должности. В Кремле после его отставки заявили, что британский политик никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией.

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