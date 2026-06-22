Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:51, 22 июня 2026Наука и техника

Обнаружен неожиданный союзник в борьбе с жировой болезнью печени

Front Nutr: Олигосахариды китайской орхидеи защищают печень от повреждений жирной пищей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Itsunfotos / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что олигосахариды китайской наземной орхидеи (Bletilla striata) могут защищать печень от повреждений, вызванных жирной пищей. Исследование показало, что растительное соединение помогает уменьшать воспаление и восстанавливать обменные процессы в организме. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В ходе эксперимента мышей сначала в течение восьми недель кормили пищей с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать метаболически ассоциированную жировую болезнь печени. Затем животные получали олигосахариды орхидеи на протяжении 12 недель. Наиболее высокая доза вещества помогла снизить набор массы тела, уровень сахара в крови и количество жира, накопленного в печени.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Исследователи выяснили, что соединение действует через ось «кишечник — печень». Оно укрепляло кишечный барьер, препятствуя проникновению вредных веществ в организм, способствовало росту полезных кишечных бактерий и нормализовало обмен желчных кислот. Кроме того, у животных снизилась активность молекулярных механизмов, связанных с хроническим воспалением печени.

По словам авторов работы, олигосахариды Bletilla striata одновременно воздействуют на несколько звеньев заболевания, что делает их перспективным кандидатом для создания пищевых добавок или пребиотиков.

Ранее ученые выяснили, что микропластик усиливает повреждение печени от жирной пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали центр космической связи в Подмосковье

    Губерниев предупредил об опасных последствиях отсутствия россиян для норвежских лыжников

    Шахназаров предрек Лободе крах карьеры и пение в кабаках

    В Польше оценили потери Abrams ВСУ

    Турист зашел в казино Лас-Вегаса, поставил пять долларов и выиграл 10 миллионов

    Клава Кока попросила отвалить от нее

    Россиянам раскрыли направление для путешествий с рекордно низкими ценами

    Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание мира после матча с Бельгией на ЧМ

    Суд принял решение об устроившем резню в ТЦ в Краснодаре россиянине

    Боня отказала в интервью Собчак из-за одного вопроса из 50

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok