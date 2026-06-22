Обнаружен неожиданный союзник в борьбе с жировой болезнью печени

Front Nutr: Олигосахариды китайской орхидеи защищают печень от повреждений жирной пищей

Ученые обнаружили, что олигосахариды китайской наземной орхидеи (Bletilla striata) могут защищать печень от повреждений, вызванных жирной пищей. Исследование показало, что растительное соединение помогает уменьшать воспаление и восстанавливать обменные процессы в организме. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В ходе эксперимента мышей сначала в течение восьми недель кормили пищей с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать метаболически ассоциированную жировую болезнь печени. Затем животные получали олигосахариды орхидеи на протяжении 12 недель. Наиболее высокая доза вещества помогла снизить набор массы тела, уровень сахара в крови и количество жира, накопленного в печени.

Исследователи выяснили, что соединение действует через ось «кишечник — печень». Оно укрепляло кишечный барьер, препятствуя проникновению вредных веществ в организм, способствовало росту полезных кишечных бактерий и нормализовало обмен желчных кислот. Кроме того, у животных снизилась активность молекулярных механизмов, связанных с хроническим воспалением печени.

По словам авторов работы, олигосахариды Bletilla striata одновременно воздействуют на несколько звеньев заболевания, что делает их перспективным кандидатом для создания пищевых добавок или пребиотиков.

Ранее ученые выяснили, что микропластик усиливает повреждение печени от жирной пищи.