Появились подробности о взорвавшемся в руках ребенка в Москве подобранном предмете

«РЕН ТВ»: В Москве взорвавшееся в руках у ребенка устройство оказалось бутылкой с кислотой

В Новой Москве взорвавшееся в руках у ребенка подобранное на улице устройство оказалось бутылкой с шипучкой из лимонной кислоты и соды. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, дети смешали ингредиенты в бутылке и бросили на дорогу. Затем ее поднял семилетний ребенок. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как «Ленте.ру» сообщили в правоохранительных органах, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада.

Медицинские работники на месте промыли глаза потерпевшему и отпустили домой без госпитализации.

Ранее сообщалось, что подростки бросили предмет, похожий на гранату, на улице в Коммунарке. После того как ее поднял семилетний ребенок, она взорвалась. В результате он получил травму глаз.

