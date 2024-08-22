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09:51, 22 августа 2024Культура

Отец Киркорова оказался под угрозой ареста

Mash: отца Филиппа Киркорова могут арестовать за неоплаченные штрафы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эстрадному певцу Бедросу Киркорову, отцу исполнителя Филиппа Киркорова, грозит до 15 суток ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Против 92-летнего артиста было заведено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД. По данным канала, недавно Киркоров-старший три раза превысил скорость и получил штрафы на 1,5 тысячи рублей, но ничего не оплатил.

Отмечается, что певцу грозит арест или еще один штраф в двойном размере. Уточняется, что это не первый подобный случай.

Ранее отец Филиппа Киркорова потерял миллионы рублей в результате обмана. По факту случившегося Бедрос Киркоров обратился в полицию.

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      Варвара Кошечкина
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