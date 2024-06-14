Отца Киркорова обманули на миллионы рублей

Shot: Бедрос Киркоров потерял 3,5 миллиона рублей в результате обмана

Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, потерял миллионы рублей в результате обмана. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Около года назад артист дал взаймы 3,5 миллиона рублей некоему бизнесмену по имени Санасар Басенцян. Отмечается, что мужчина написал расписку с обязательством вернуть деньги до октября прошлого года, но не стал этого делать.

По словам адвоката Киркорова-старшего Олега Кулагина, Басенцян изначально не планировал возвращать долг. «Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день бизнесмен является банкротом, также у него нет никакого имущества.

По факту случившегося Бедрос Киркоров обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что актер и звезда сериала «Солдаты» Михаил Горский стал жертвой мошенников.