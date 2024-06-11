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14:21, 11 июня 2024Культура

Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

Мошенники украли у звезды сериала «Солдаты» Горского все деньги

Кадр: сериал «Солдаты»

Актер и звезда сериала «Солдаты» Михаил Горский стал жертвой мошенников. Об этом пишет Baza в Telegram.

Впервые злоумышленники связались с артистом 6 июня в Telegram — ему написал человек, который представился Натальей Мазур. В сообщении лже-Мазур предупредила актера, что в Театре Наций, где он служит, произошла утечка данных и с ним скоро свяжется ФСБ.

По данным издания, после этого Горскому позвонили мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Они сообщили, что кто-то пытался списать деньги со счета артиста. Затем звезде сериала «Солдаты» поступил звонок от человека, представившегося сотрудником Центробанка. Он предложил Горскому заморозить все счета и перевести деньги на безопасный счет.

Актер выполнил все указания мошенников, а спустя несколько часов понял, что его обманули. По факту случившегося он обратился в полицию.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова стала жертвой мошенников.

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      Варвара Кошечкина
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