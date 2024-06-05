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15:07, 5 июня 2024Культура

Звезда «Ворониных» стала жертвой мошенников

Мошенники украли у звезды «Ворониных» Волковой 50 тысяч рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская актриса и звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка курирует несколько приютов для бездомных животных. Недавно на одном из сайтов она увидела объявление о продаже элитного корма для собак по выгодной цене. Волкова решила приобрести его и отправила продавцу 50 тысяч рублей, однако позже выяснилось, что это были мошенники: компания перестала выходить на связь, а трек-номер для отслеживания товара исчез.

«Я переживаю за то, что попадаются точно такие же люди, которые хотят помочь животным, хотят купить для своих животных. Но, говорю, бумеранг никто не отменял», — сказала звезда «Ворониных». Артистка обратилась к подписчикам и близким с просьбой распространить информацию о возможном способе обмана. Уточняется также, что ей не удалось найти злоумышленников и вернуть деньги.

Ранее 20-летняя российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина уличила свою коллегу по шоу и экранную мать Екатерину Волкову в лицемерии.

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      Варвара Кошечкина
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