Звезда «Ворониных» уличила коллегу в лицемерии

Звезда «Ворониных» Ильюхина заявила, что пост актрисы Волковой был лицемерным

20-летняя российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина уличила свою коллегу по шоу и экранную мать Екатерину Волкову в лицемерии. Слова артистки приводит The Voice.

Ильюхина прокомментировала пост Волковой, в котором актриса попыталась поддержать бывшую коллегу. «Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки. Никто меня не поддержал. И я, собственно, не то что бы не расстраиваюсь... Конечно, это очень обидно. Но что поделать», — сказала звезда «Ворониных».

При этом актриса подчеркнула, что внутренних конфликтов у нее ни с кем не было. «Но я думаю, понимающие люди все-таки осознают масштаб проблемы. Там есть свои подводные камни», — заключила она.

Ранее Мария Ильюхина раскрыла подробности прохождения провальных проб в продолжение проекта.